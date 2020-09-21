Ижевчанка, вышедшая замуж за турка: «Ради меня он ушел из семьи»

Анастасия и Гекхан. Фото предоставлено героиней

Статный. Улыбчивый. Да к тому же управляющий. Турок Гекхан Каракуш был просто мечтой. Но только не для ижевчанки Анастасии, которая уже второй сезон работала гидом в Турции. Она знала повадки местных мужчин и не обращала на Гекхана никакого внимания – наоборот, избегала его настойчивости.

«Говорила, что не буду встречаться с турком»

Они познакомились в 2015 году, в Анталии. Анастасия часто забегала в популярную кондитерскую за мороженым из фруктов, орех и ягод – для нее, как для гида, оно было бесплатным. А Гекхан работал в этом кафе управляющим. Однажды мужчина решил позаигрывать с русской красавицей. Но та не ответила на флирт – забрав лакомство, девушка убежала по своим делам. В следующий раз турок попытался угостить ее кофе, но напиток оказался невкусным. Тогда Гекхан решил использовать «тяжелую артиллерию».

- У нас были клиенты с вип-экскурсией. Я никуда не торопилась. Была голодна и вспомнила, как этот настойчивый управляющий обещал мне завтрак. Увидев меня, он засиял, как чайник. И принес полный поднос маленьких тарелочек с оливками, разными сырами, медом, грецкими орехами, вареньем, ароматными свежевыпеченными булочками и с пузатыми стаканчиками с чаем. Конечно, после такого традиционного турецкого завтрака я уже была добрее, - улыбаясь, рассказывает Настя.

Гекхану сразу понравилась Анастасия

Они сидели в кафе, общались через гугл-переводчик. Гекхан скрутил розочку из салфетки и объявил своим сотрудникам, что Анастасия его невеста.

- Я посмеялась. Я же прекрасно знала, как местные парни сочиняют на ходу свои сказки. К тому же я всегда била себя в грудь и говорила, что никогда в жизни не буду встречаться с турком! Он попросил номер телефона. Я дала, но точно знала, что из этого ничего не получится. Мы начали переписываться – половину из написанного я не понимала, а на его настойчивые попытки стать моим парнем отшучивалась.

Но однажды Настя написала ему, что если он хочет видеть ее, пусть приезжает из Анталии в Сиде, где она работала. Гекхан согласился с условием, что приедет, как ее парень. Ижевчанка в очередной раз отшутилась, но мужчина приехал со своим кузеном, и они весь вечер гуляли по улочкам и развалинам старого города.

Опозорила перед подчиненными

- В очередной мой приезд в кафе он побрился. Это было смешно, и я, не подумав, на все кафе, при его персонале заявила, что он похож на ребенка. Я не хотела его обидеть, но из-за плохого знания языка я просто-напросто задела его мужское достоинство и опозорила перед подчиненными. Он очень сильно рассердился и обиделся. Несколько недель мы не общались. В переписке он тоже не принимал мои извинения.

В итоге девушка в свой выходной приехала к нему и попросила прощения еще раз. Мужчина же ответил, что простит, если она станет его девушкой.

- Он стоял и ждал моего ответа. И мне тогда показалось, что в нем есть отличное от обычных местных парней. Он был похож на большого плюшевого мишку с искренним и по-детски наивным взглядом. И я согласилась.

Молодые люди начали встречаться. Через некоторое время Настю перевели работать в Кемер. Расстояние между влюбленными сократилось, и Гекхан стал приезжать к Анастасии каждые свои выходные. Они много путешествовали, изучали достопримечательности.

- Как-то раз он приехал ко мне с букетом, там было 4 розы. А накануне мы ссорились, и я подумала, что он на что-то намекает. Расстроилась. Спросила его, почему четное число. Он удивился – у них таких суеверий в Турции нет, но одной из роз сломал головку.

Расстались на год

Сезон работы девушки заканчивался. Гекхан все время спрашивал, когда она полетит домой. Она говорила, что в любой момент. И тогда он предложил ей остаться в Турции, жить у него дома, в качестве его жены.

- А где тогда предложение руки и сердца и кольцо, как знак обручения? Он ответил, что будет. И в следующий свой приезд он просто протянул мне коробочку с помолвочными кольцами. Я все еще не всерьез относилась к этому. К тому же мне все равно нужно было ехать в Россию. Мы договорились, что я вернусь в Турцию, и мы поженимся. Вернее, он так планировал, а я просто кивала головой и улыбалась, считая, что на расстоянии отношения сойду на нет. Я оставила часть вещей у него, а сама вернулась к родителям в Ижевск.

Турки красиво ухаживают. И всегда платят по счетам в кафе или ресторане. У них даже идет некое соревнование за оплату счетов

Несколько месяцев влюбленные переписывались и перезванивались. Однажды девушка по дороге в кино сломала ногу.

- Месяц на вытяжке, а потом операция. Мой будущий муж хотел сделать мне сюрприз, купил билет в Россию. Но тут сбили самолет, и для турков границу закрыли. Билет сгорел.

Полгода она восстанавливалась, они продолжались общаться по интернету. С момента последней встречи прошел почти год. Границу открыли, но для граждан Турции ввели визы. А получить ее оказалось весьма проблематично. Тогда было решено, что Настя сама приедет к любимому. Гекхан купил ей билет.

- И вот я сижу в аэропорту, жду вылет, рейс все переносят и переносят. Он мне звонит и просит прилететь потом. Я в шоке, злая. Говорю, что если сейчас не полечу, то это все «давай до свидания». Бросаю трубку. Звоню друзьям в Анталию, договариваюсь пожить у них недельку, отдохнуть. Мой чемодан с вещами сплавила сестре, живущей в Москве. Уже спокойная я позвонила Гекхану, сказала, что все равно лечу, но не к нему, а к друзьям на отдых. И чтобы он привез мне мои вещи, которые оставляла на хранение.

Девушка прилетела в Анталию. Гекхан встретил ее, сказал садиться в машину – они поедут в их дом.

- В какой такой дом? Отдавай мои вещи, и я поехала. А он все равно посадил меня в машину и повез. Но не в сторону своего дома…

«Или мой выбор, или у вас нет сына!»

Оказалось, что когда Гекхан рассказал родителям, что хочет жениться на русской, они высказались против.

- Для турков мнение семьи очень важно. Многие браки рушатся, если родители против. До меня в их семье не было иностранных невест, они все чистокровные турки, без смешения крови. И когда Гекхан спросил их мнение перед покупкой билетов, они дали «добро» на брак. Но в последний момент, когда он объявил, что я прилетаю, они поменяли свое решение. Он хотел опять их уговорить, и я бы прилетела позже. Но я повела себя не так, как он планировал. В итоге, споря с семьей и не получив одобрения, он взял свою любимую подушку с ноутбуком, сел в машину и ушел из родительского дома.

Была ночь. Гекхан с трудом нашел квартиру, хозяин которой согласился сдать ее в аренду и отдать сразу ключи. А после поехал в аэропорт за любимой.

- Так мы стали жить в нашей квартире. В течение недели ему постоянно названивали родители и просили одуматься, вернуться. Но он им говорил, что раз они не принимают его выбор, то у них нет сына!

Еще через неделю, по настоянию друзей Гекхана, родители согласились познакомиться с Настей, назначили встречу. Все прошло хорошо.

- Родители познакомились со мной. Поняли, что я не страшная дева, которая строит коварные планы по разводу с их сыном, а потом спрячет от них внуков в далекой России. Да, да, именно так их пугала родня, представляете?! И они одобрили наш брак. Началась подготовка к свадьбе – мое безвизовое нахождение в стране подходило к концу.

Перед свадьбой – медкомиссия

Перед тем, как Анастасия стала женой Гекхана, она прошла несколько обязательных процедур.

- Я же иностранка. И все документы нужно было переводить, а потом заверять у нотариуса. Перед регистрацией мы прошли медкомиссию, где выявляют генетические аномалии, смотрят, чтобы все нормально совпадало, чтобы не было болезней. Если ты болен чем-то серьезным, жениху об этом просто скажут. И это уже на его усмотрение – согласен он на тебе жениться или нет.

Родители Насти приехали на первую свадьбу

Все документы Насте помогал оформлять Гекхан. А родители уже прилетели на свадьбу.

Кстати, знакомство мамы Насти и Гекхана состоялось еще до свадьбы. Она прилетела в Турцию с подругой на отдых. Мужчина возил их на экскурсии, показывал достопримечательности.

- «Ну, нормальный. Парень, как парень, что я тебе еще могу сказать?!» - вот такое первое впечатление мамы. А папа вообще познакомился с ним только на свадьбе. Кстати, меня свекр называет «сары-кыз», что в переводе означает «желтая девушка». Для них мы по цвету кожи все желтенькие, - улыбается Настя.

Говорит, почти ничего удивительного в менталитете турок для нее нет. Ведь они очень похожи на татар, среди которых Анастасия выросла.

- Была языковая проблема. Но потом это оказалось плюсом. Я очень эмоциональная, могу сгорячачто-нибудь сказать не то, выругаться и успокоиться. А он не понимает, и нас это здорово спасает. Турки же тоже очень вспыльчивые. Они не думают: сначала делают, а потом подумают, как это все решать.

Пластиковый 10-ярусный свадебный торт

Свадьбы турки отмечают с размахом. Все начинается с «ночи хны». Это наподобие нашего девичника. Настя от нее отказалась.

Затем «никях ресим» - церемония очень похожа на российскую церемонию в ЗАГСе. В огромном зале гости рассаживаются на мягкие кресла. Жених с невестой занимают почетное место за длинным столом, который находится на сцене. Регистратор в красивой мантии читает речь, спрашивает согласие на брак. Затем свидетели (по 2 с каждой стороны), молодожены и регистратор расписываются в свидетельстве о браке, которое сразу же выдается на руки. Все фотографируются и расходятся. Но Анастасия вместе с мужем еще собрали в ресторане близких друзей, в том числе родителей девушки, ее сестру с мужем и подругу.

Регистратор в красивой мантии читает речь, спрашивает согласие на брак

Через месяц была уже большая турецкая свадьба – «дююн». Она проходила в специальном салоне. Там на каждом этаже располагается банкетный зал, где свадьбы отмечаются одновременно.

- Обычно на турецкую свадьбу приглашаются все: с кем работал, знакомые, соседи. У нас было около 300 человек.И каждому мы прислали приглашение с небольшим подарочком. Это традиция, - рассказывает Анастасия.

Самая церемония длится примерно 5 часов. И все это время все танцуют специфические турецкие танцы. Из угощения на столе снеки, соки, минералка, кока-кола. И в конце всем раздают порционные тортики-пирожные.

- Удивление вечера – свадебный торт. Когда его вывезли, я подумала, какой же он огромный, 10-ярусный! А он оказался муляжом. Нам выдали мачете и мы делали вид, что режем его. Настоящие свадебные торты могут себе позволить только богатые турки, и макет – это обычная практика на свадьбах.

10-ярусный свадебный торт оказался ненастоящим

В конце вечера молодоженам вешают на шеи ленты, и гости по очереди прикрепляют на эти ленты либо деньги, либо золотые монетки.

- Семья жениха думала, что свадьба окупится. Но в итоге они окупили аренду салона, программу, музыкантов, чаевые и фотосессию. А еще в качестве выкупа невесты семья мужа должны подарить золотые браслеты, количество которых заранее обговаривается. Их невеста оставляет себе. Всего мне подарили 7 браслетов, - улыбается Настя.

Перед регистрацией влюбленные прошли медкомиссию, где выявляют генетические аномалии

Турецкие мужчины плачут над сериалами

Кстати, о стереотипах. Некоторые турецкие мужчины (работающие в туризме) уверены, что русские девушки приезжают на отдых, чтобы найти себе «приключения на пятую точку».

- Если девушка отправилась куда-то без мужчины, то турки будут приставать – они будут думать, что она сознательно ищет приключения. Их не смутит даже наличие рядом детей.

А вот мужчины, не работающие в туризме, себе такого не позволяют. Они галантные, умеют и любят делать комплименты – правда, значат они для них немного. Например, при встрече с друзьями турки спокойно говорят «любимый».

- Они более эмоциональные, открыто проявляют свои эмоции. Например, мужчины плачут над сериалами. Для меня было шоком, когда увидела слезы у своего мужа. А теперь для меня это нормально.

Гекхан и Анастасия

Удивляет и бывшую ижевчанку, как турки балуют своих детей.

- Мой муж очень трепетно относится к нашей дочке. Они бесятся, дурят, но он совершенно не переносит ее капризов – как только ребенок начинает открывать рот, он готов выполнить любое ее желание. И так все турки. Дети у них совершенно невоспитанные. Им все спускается с рук с фразой «Ну, ты же ребенок». И потом они вырастают очень избалованными, самовлюбленными. Отцы проводят с детьми время, могут и памперс поменять, но в воспитательный процесс совершенно не вовлечены, - уверяет девушка.

Почти все турецкие мужчины живут по одной схеме: пришел с работы, сел на диван, включил телевизор. И женщины начинают вокруг него бегать: то одежду принести, грязную унеси, то еду принеси. Жены воспринимаются как обслуживающий персонал.

- Я бы не хотела быть женой типичного турка. У нас мужчины, когда приходят гости, помогают, например, перенесут стол из кухни. Здесь все тягают женщины. Накрывают, убирают. Плюс принято, что мальчик, если он не женат, он живет с родителями. Даже если этому мальчику 40 лет. И мама его обслуживает. Они не знают, что такое мыть посуду, стирать свои носки и трусы. Но у меня муж, слава Богу, отличается от типичного турка. Наверное, я и выбрала его поэтому. У нас равноправие: муж и готовит, и с дочкой помогает, и прибираемся вместе.

Как влюбить в себя турка?

- Мой муж управляющий. Ему всегда было все доступно, и он часто угощал девушек. Те охотно соглашались, сразу давали телефон. А его, получается, просто отшила, ему пришлось меня добиваться. Муж говорил, это ему и понравилось. А еще он не рассматривал турчанку в качестве жены. Говорит, в большинстве своем они выходят замуж по расчету. Их женщины никогда не выберут мужчину ниже себя статусом. Им всегда надо самое лучшее, вне зависимости от бюджета. И ты должен разбиться в лепешку, но обеспечить ей это. Например, они в кафе выбирают самое дорогое, даже если знают, что это невкусно. В отличие от них я слежу за нашим семейным бюджетом. И то, что мы не можем сейчас себе позволить, никогда не покупаю.

Понравилось холодное российское лето

Гекхан был в России еще до знакомства с Анастасией. Он проходил практику в одном из отелей на Красной площади в Москве. Целый месяц он и его коллеги жили в отеле, но ни разу не выбрались даже погулять.

А уже вместе с Настей он приезжал и в Ижевск. Рассказывает, что его поразили наши комары.

- Мы вместе ездили вместе на рыбалку на Каму. В домике всегда выбирал дальний угол от входа. Но все равно все комары слетались именно на него – на экзотику видимо, - смеется Анастасия. - А он, отмахиваясь, говорил, что у нас не комары, а лошади какие-то.

Гекхану понравилось наше прохладное лето, он даже назвал его классным – несмотря на то, что он родился и вырос в жаркой стране, он ненавидит жару

- А еще он был в шоке от наших городских больниц, и как все устроено – запись, талончики, очереди. Но сейчас – в разгар пандемии – он воочию узнает, каково это лечится также, как в России – в Анталии сейчас запись на месяц вперед, а к узким специалистам иногда и вовсе не попасть.

Он не ест никакие каши, даже гречку!

Дома Анастасия готовит преимущественно блюда русской кухни. И Гекхан даже обижается.

- Но я просто не могу есть их кухню – у меня панкреатит, и если я дня три поем их еды в гостях у свекрови, потом обязательно будет приступ. Все блюда у них жирные, с маслом. Они даже в суп умудряются наливать масло! Любят хлебобулочные изделия. У них принято на завтрак – это в 11-12 часов дня – ставить на стол многочисленные тарелочки с хлебом, оливками, маслинами, сырами и вареньем. По мне, у них очень однообразная еда, которая быстро приедается.

Но есть у Насти и любимые турецкие блюда – это салаты и зеленая фасоль, тушеная с томатами.

Анастасия говорит, что турки почти не едят каши. Однажды она приготовила ему перловку, так он, шутя, спросил: «Я что конь? Мы только коней такой кашей кормим!». Гречку он тоже не выносит, говорит у нее неприятный запах (кстати, его дочка обожает гречневую кашу). А вот овсянку – соленую и на воде – иногда все-таки ест.

- Еще одна особенность: абсолютно все приемы пищи турки сопровождают водой. Они даже суп запивают водой! Это странно для меня. Еще они все подсажены на кока-колу. Если ты приходишь на детский день рождения, то там нет воды, только соки и обязательно кока-кола. а еще они не едят сладости вместе с чаем. Они их кушают до чая! А халвой готовы закусывать суп! Я долго к этому привыкала.

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