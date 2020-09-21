Коронавирус в Ижевске, последние новости на 21 сентября: 85 новых случаев заражения и 38 человек в тяжелом состоянии

Фото: Дмитрий Селезнев

За сутки в Удмуртии зарегистрировали 85 новых случаев заражения коронавирусом. По сообщениям регионального оперштаба 830 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 252 средней степени тяжести, 38 в тяжелом состоянии.

Полную карту распространения коронавируса по районам можно посмотреть на сайте.

Также сообщается, что за сутки 10 человек выздоровели, их выписали.

Всего на 21 сентября в Удмуртии зарегистрировано 4 493 лабораторно подтвержденных случая коронавируса, 3 293 человека выздоровели, 80 летальных случаев.

А ЧТО В РОССИИ?

21 сентября в России обнаружили у 6196 людей. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 71 и составляет 19494. Выздоровевших увеличилось на 2616 и суммарно на сегодня равняется 911973 человека.