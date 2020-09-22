Погода в Ижевске 22 сентября: до +13, временами дожди

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Доброе утро, Ижевск! На календаре 22 сентября, вторник. Пока вы настраиваетесь на рабочий день "Комсомолка" расскажет о погоде на день.

Так, как сообщается на сайте Удмуртского Гидрометцентра, сегодня днем ожидается +11...+13 градусов, временами дожди, ночью +4...+6 градусов.

По данным сервиса Яндекс погода, 22 сентября днем будет +9…+11 градусо, небольшой дождь, ночью +11...+13 градусов, небольшой дождь.

Желаем вам отличного дня!

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- Статный. Улыбчивый. Да к тому же управляющий. Турок Гекхан Каракуш был просто мечтой. Но только не для ижевчанки Анастасии, которая уже второй сезон работала гидом в Турции. Она знала повадки местных мужчин и не обращала на Гекхана никакого внимания – наоборот, избегала его настойчивости. Как получилось, что девушка вышла замуж за турка - в нашем материале.