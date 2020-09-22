ХК «Ижсталь» проиграла на домашнем льду команде из Москвы

Фото: Наталья Акилина

В Ижевске 21 сентября в Ледовом дворце «Ижсталь» прошел матч между сталеварами и команды из Москвы «Звезда». Игра завершилась поражением местной команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

За всю игру была забита лишь одна шайба, в начале третьего периода и, увы, в ворота «Ижстали». Как бы ни старались ижевчане, ответить сопернику так и не удалось. Гости победили со счетом 0:1.

- По игре могу сказать, что два с половиной периода мы старались, а последние десять минут в концовке уже играли. Хорошая живая игра. Если бы были зрители, думаю, они бы получили удовольствие от такой игры. В конце нам немного не повезло, да и вратарь соперника сыграл хорошо. Ребята бились, старались. Хотелось бы, чтобы весь матч играли так, как последние десять минут. Будем готовиться дальше, - отметил главный и.о. главного тренера команды Игорь Кропотин.

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