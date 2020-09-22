Глава Удмуртии о карантине в школах региона: «Мы ожидали ситуацию чуть хуже»

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22 сентября на сессии госсовета Удмуртии глава региона Александр Бречалов рассказал о ситуации с коронавирусом в республике.

Так, по словам главы, на данный момент на карантин закрыты 453 школьных класса из 10305 в 169 учреждениях.

- Мы ожидали ситуацию чуть хуже, сегодня она приемлемая, - отметил Александр Владимирович.

Ранее министр образования Удмуртии рассказывала, что на карантин закрыты 32 группы детских садов, один в Кизнерском районе по причине ОРВИ, 30 групп по ОРВИ, 2 – контактные по коронавирусу, и 303 класса по причине ОРВИ и 8 классов.

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