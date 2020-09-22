Отпуска и большее количество тестов: Глава Удмуртии объяснил, почему растет статистика по коронавирусу

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В прямом эфире в социальных сетях Глава Удмуртии Александр Бречалов пояснил, почему в августе и сентябре резко выросла статистка по коронавирусу. Первая причина – большее количество проводимых тестов.

- В мае мы делали 1400 тестов в сутки, сейчас - более 3000 тестов, - отметил Глава. – Но и этого недостаточно. Мы планируем делать 4-5 тысяч исследований в сутки, и подключаем все больше лабораторий.

Вторая причина – отпуска. Из 374 человек, которые сейчас находятся на стационарном лечении, почти треть выезжали за пределы Удмуртии.

- Я понимаю, когда выезжают в другие города люди без хронических заболеваний. Но настоятельно прошу воздержаться от отпусков тех, у кого они есть. Ведь на курортах круг контактных лиц увеличивается до 1000 человек, а значит, риск заразиться в разы больше, - отметил Александр Бречалов.

Кстати, с начала пандемии в Удмуртии выявлено 4577 случаев заболевания коронавирусом, из них 3346 человек выздоровели, 83 умерли.

Диагноз коронавирус ставили 74 беременным, сейчас на лечении находятся 11 женщин. К счастью, все дети рождаются здоровыми.

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Скажем спасибо врачам Ижевска и Удмуртии

Мы продолжаем собирать ваши отзывы о работе медиков, которые борются с коронавирусом – в больницах Ижевска и районных поликлиниках, на скорой помощи и в «красной зоне» covid-отделений. Давайте скажем спасибо тем, кто ежедневно выходит на работу, рискуя собственным здоровьем, а то и жизнью. Это врачи и медсестры, фельдшеры и водители скорой, работники диагностических центров и лабораторий. Выразить свою благодарность медикам республики можно в нашем проекте «На передовой». Все, что нужно сделать – это заполнить короткую форму и не забыть поставить галочку в графе «Борец с COVID».

Давайте вместе поблагодарим тех, для кого этот год стал особенно сложным и рискованным!