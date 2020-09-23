На утро 23 сентября в Удмуртии три человека с коронавирусом скончались

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В Удмуртии на утро 23 сентября выявили 81 новый случай заражения коронавирусом. По сообщениям регионального оперштаба три человека скончались (женщины 89 и 83 года) и мужчина 88 лет, при этом 78 человек выписали.

- Диагноз подтвердился у 42 жителей Ижевска, 12 жителей Завьяловского района, 5 жителей Сарапула, 4 жителей Сюмсинского района, по 3 случая зарегистрировано в Воткинске и Сарапульском районе, по два случая — в Воткинском, Увинском, Шарканском, Вавожском районах, по одному случаю — в Малопургинском, Камбарском, Селтинском, Якшур-Бодьинском районах, - говорится в сообщении.

На данный момент 870 человек в удовлетворительном состоянии, 241 средней степени тяжести, 37 в тяжелом состоянии.

Всего на 23 сентября в Удмуртии зарегистрировано 4 658 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, 3 424 человек выздоровели, 86 летальных случаев.

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- Глава Удмуртии назвал две причины роста статистики заболеваемости коронавирусом в регионе.