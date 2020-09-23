Полицейские Удмуртии задержали жителя Татарстана за отстрел лося

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В Удмуртии задержали жителя Татарстана за незаконный отстрел лося. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- 43-летнего мужчину задержали ночью на трассе. Полицейские обнаружили на кузове и в багажнике машины пятна крови, в лесу была найдена разделанная туша лося. Также у задержанного были изъяты ружье, ножи, патроны и глушитель к карабину, - говорится в сообщении.

На данный момент возбуждено уголовное дело, нанесенный ущерб оценен в 240 тысяч рублей. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет, либо штраф до 1 млн рублей.

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