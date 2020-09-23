Жители Удмуртии смогут использовать «Копилку минут»

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Жители Удмуртии теперь смогут сохранять оплаченные минуты разговоров и пользоваться ими в любое время, если вдруг их не хватило. Специалисты МегаФона ввели новую опцию для своих абонентов – «Копилка минут». Данное предложение действует для пользователей на всех тарифах #БезПереплат.

В компании пояснили: по данным анализа, 25% абонентов пользуются связью неравномерно - в одном месяце не используют пакет включенных минут полностью, а в следующем выходят за существующий лимит. Новая опция позволит таким абонентам избежать лишних расходов. - Минуты сохранятся навсегда, и их можно будет использовать, например, в праздничные дни, когда объем звонков традиционно возрастает, - отмечает коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Напомним, ранее оператор также впервые ввел для своих абонентов возможность сохранять навсегда оплаченные гигабайты интернета в тарифах #БезПереплат. Опция оказалась востребованной. За это время пользователи уже накопили 10 тысяч гигабайт интернета. Это эквивалентно просмотру более 30 тысяч часов видео или прослушиванию более 3 млн песен онлайн. Теперь сохранить можно не только гигабайты, включенные в пакет, но и минуты разговоров.

Активировать бесплатную опцию для минут можно в личном кабинете. У тех, кто уже пользуется опцией переноса гигабайт интернета, накопление минут начнется автоматически. Количество сохраняемых минут зависит от тарифного плана и в среднем в 1,5-2 раза превышает объем ежемесячного пакета.

Напомним, пользователи новой линейки также могут бесплатно общаться в мессенджерах даже при отрицательном балансе счета, причем не только писать сообщения, но и совершать звонки и отправлять медиа-файлы без расходования пакета интернета в WhatsApp, Viber, eMotion, Facebook messenger, TamTam, Snapchat и Telegram. Условия тарифных планов можно изучить на сайте http://www.megafon.ru/go/join.

*ватсап, вайбер, эмошион, фейсбук мессенджер, тамтам, снэпчат, телеграм

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