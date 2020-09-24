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165 млн тонн нефти добыто на северных месторождениях Удмуртии, разрабатываемых ОАО «Удмуртнефть». Этот производственный рубеж - результат эффективной работы 14 месторождений предприятия, среди которых как возрастные Чутырское и Красногорское, так и молодое Карсовайское, запущенное в 2010 году.

Обслуживают данные нефтепромыслы пять цехов по добыче нефти и газа. Их фонд составляет 1056 скважин со среднесуточной добычей 5475 тонн нефти.

Достигать результатов позволяет модернизация производства и эффективные геолого-технические мероприятия. Для поддержания добычи проводятся дополнительная перфорация, ремонтно-изоляционные работы, обработка призабойной зоны, переход и приобщение, гидроразрывы пласта и другие мероприятия.

На Чутырской площади Чутырско-Киенгопского месторождения реализуется обширная программа бурения. На сегодняшний день уже обустроены 7 кустовых площадок и запущены 58 новых скважин. Эта работа продолжится до 2024 года.

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