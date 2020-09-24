Еще 81 случай заболевания коронавирусом зарегистрировали в Удмуртии Фото: Амир Закиров

81 новый случай заболевания коронавирусом выявили в Удмуртии на 24 сентября. Как сообщает региональный оперштаб, 83 человека выздоровели.

Одна женщина скончалась. Ей было 70 лет.

Коронавирус нашли у 32 жителей Ижевска, 14 жителей Глазова, 12 жителей Красногорского района, 6 жителей Игринского района, 4 жителей Селтинского района, по 3 случая зарегистрировали в Сарапуле и Якшур-Бодьинском районе, по 2 случая — в Глазовском и Балезинском районах, по одному случаю — в Завьяловском, Шарканском, Ярском районах.

На сегодняшний день самочуствие 844 заболевших удовлетворительное, 262 человека переносят коронавирус в средней степени тяжести, а 39 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Всего с марта в Удмуртии зарегистрировали 4 379 случаев заражения коронавирусной инфекцией. На 24 сентября выздоровело уже 3 507 человек. 87 пациентов скончались.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Прокуратура Удмуртии проверит информацию о невыплатах медработникам «коронавирусных» выплат