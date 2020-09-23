Прокуратура Удмуртии проверит информацию о невыплатах медработникам «коронавирусных» выплат

Фото: Архив

Прокуратура Удмуртии проверит информацию, размещенную в соцсетях, о невыплате медработникам «коронавирусных» выплат. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выплаты не получали сотрудники станции скорой помощи Можгинской и Глазовской больниц за работу с «коронавирусными» пациентами.

По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц минздрава Удмуртии и главврачей. Ход проверки контролируются прокуратурой региона.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- «Комсомолка» продолжает путешествовать по Удмуртии и знакомить читателей с интересными местами нашего края. На этот раз мы нашли 3 главные причины, для чего стоит отправиться в Завьяловский район.

- Где в Ижевске можно обследоваться на коронавирус? "Комсомолка" собрала телефоны клиник, где можно сдать анализ и сделать КТ легких.