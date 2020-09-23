Прокуратура Удмуртии проверит информацию о невыплатах медработникам «коронавирусных» выплат

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Прокуратура Удмуртии проверит информацию, размещенную в соцсетях, о невыплате медработникам «коронавирусных» выплат. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Выплаты не получали сотрудники станции скорой помощи Можгинской и Глазовской больниц за работу с «коронавирусными» пациентами.
По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц минздрава Удмуртии и главврачей. Ход проверки контролируются прокуратурой региона.
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