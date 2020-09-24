Количество клиентов виртуальных операторов на сети Tele2 превысило 4,2 млн

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Мобильный оператор Tele2 подводит итоги развития MVNO-сегмента в первом полугодии 2020 года. Число абонентов виртуальных операторов, которые работают на сети Tele2, выросло на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысило 4,2 млн по состоянию на начало июля. Наиболее значительный вклад в динамику роста внесли банковские MVNO, которые активно развивались и набирали абонентскую базу. В ближайшие полгода Tele2 планирует вывести на рынок несколько виртуальных операторов в разных сегментах.

Сейчас на сети оператора работает более 20 MVNO-проектов. Выручка Tele2 от MVNO-сегмента в январе-июне 2020 года удвоилась год к году, а число абонентов виртуальных операторов выросло на 85%.

Рост выручки и числа клиентов обусловлен развитием банковских виртуальных операторов и запуском новых MVNO-проектов. Так, в первом полугодии Tele2 ввела в коммерческую эксплуатацию оператора «Воентелеком» в партнерстве с Министерством обороны. Проект реализован по модели full MVNO: у виртуального оператора собственный код сети, биллинг и коммутационная система, материнскому оператору принадлежит сеть радиодоступа.

В первом полугодии 2020 года Tele2 готовила к коммерческому запуску проекты в новых рыночных нишах: например, партнерство с бизнес-блогером Азамом Ходжаевым, который в сентябре вывел на рынок своего оператора связи Migo Mobile. Он начал оказывать услуги 17 сентября.

Также в первые шесть месяцев 2020 года Tele2 готовила к промышленной эксплуатации MVNO для АО «Глонасс» в сегменте интернета вещей. Виртуальный оператор был запущен в августе 2020 года. Проект помог повысить безопасность на дорогах страны и улучшить качество мониторинга коммерческого транспорта и грузов.

- Наша «фабрика» MVNO начинала развиваться с нуля и достигла абонентской базы 4,2 млн клиентов за 4 года. Каждый год мы значительно прирастаем в количестве абонентов и выручке от работы направления. Более того, наши партнеры уже второй год подряд забирают большую часть новых клиентов виртуальных операторов на рынке. Сейчас российские MVNO обслуживают почти 4% всех мобильных абонентов, и мы считаем, что число клиентов виртуальных операторов будет расти с развитием существующих проектов и освоением новых ниш. В этом году Tele2 планирует еще несколько запусков, в том числе в тех сегментах рынка, где не работает ни один виртуальный оператор в мире. Мы поставили себе амбициозную цель: к 2023 году занять 10-12% российского рынка, - отмечает Сергей Волков, директор по развитию сегмента виртуальных операторов и партнерств Tele2.

миго мобайл, лте