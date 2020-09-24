В Ижевске при поддержке «Ростелекома» прошел киберспортивный фестиваль

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«Ростелеком» выступил техническим партнером 17-го киберспортивного фестиваля, который прошел в Ижевске с 18 по 20 сентября. Компания подключила на площадках мероприятия интернет на скорости 500 Мбит/с. Скоростной доступ в сеть позволил организаторам вести прямую трансляцию турниров в социальных сетях и на YouTube-канале.

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Организатор фестиваля – Федерация киберспорта Удмуртии. За победу боролись 20 профессионалов этого вида спорта. 17 и 18 сентября проходили региональные турниры, а 20 сентября состоялся «Кубок вызова Ижевск – Москва». Он прошел в дисциплинах CS:GO (16+), Dota 2 (12+) и Hearthstone (12+). Трансляцию мероприятия в соцсетях уже посмотрели более 4 тыс. зрителей.

- Кубок вызова между Ижевском и Москвой мы проводим в Удмуртии в пятый раз. Спортсмены состязаются в режиме онлайн, а мы транслируем турнир в сеть. Благодаря “Ростелекому” мы уверены в высоком качестве соединения и быстрой передаче данных, что так важно в киберспорте, - говорит Михаил Маргасов, председатель Федерации компьютерного спорта Удмуртии.

- Для проведения киберспортивных мероприятий мы всегда подключаем интернет на высокой скорости, иногда она доходит до гигабитной. Наши специалисты могут организовать точки доступа в сеть, развернуть зону Wi-Fi для участников и болельщиков, настроить локальную сеть для оперативного обмена информацией между организаторами, - отмечает Сергей Тульчинский, директор филиала в Удмуртской Республике ПАО «Ростелеком».

*Ютуб, кээс го, дота, хартстоун, вай-ай

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