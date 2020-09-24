Заморозки до -3°С обещают в Удмуртии Фото: Константин ИВШИН

Сегодня, 24 сентября, ночью станет холоднее. Об этом предупреждает Удмуртский гидрометцентр.

Ночная температура воздуха снизится до -2°С. Земля промерзнет до -3°С. Также в сообщении упоминается о тумане, который появится ночью и утром.

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