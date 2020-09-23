Переписка фигуристки Алины Загитовой и продюсера Яны Рудковской попала в сеть

Фото: Инстаграм Загитовой
В сети появилась переписка олимпийской чемпионки Алины Загитовой и продюсера Яны Рудковской, в которой девушку приглашают в команду к Евгению Плющенко. Как сообщает портал спорт-экспресс Рудковская прокомментировала происходящее.
- Мы с Алиной друг на друга подписаны и иногда переписываемся. Я не знаю, каким образом в чужие руки попала наша с ней частная переписка. И к кому вообще она попала, кто ей завладел. Надеюсь, это произошло не под дулом пистолета и не с вырванным из рук телефоном, - отметила Яна.
В заключении продюсер отметила, что Алина взрослый человек и на данный момент не заявлена на соревнованиях, и, возможно, ей было бы интересно сотрудничество с Евгением Плющенко.
Переписку опубликовали на странице в Инстаграм штаба Этери Тутберидзе.
Фото: штаб Тутберидзе
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