Субботник прошел на тропе здоровья в сквере Оружейника Драгунова в Ижевске Фото: Анастасия Захарова

Тропу здоровья в сквере Оружейника Драгунова готовят к открытию. Организовали ее по просьбам жителей Ленинского района в рамках второго этапа благоустройства общественного пространства по национальному проекту «Жильё и городская среда». Вместе с горожанами и любителями скандинавской ходьбы выбрали самые проходимые пути и установили там освещение. Перед открытием на лесопосадке провели субботник.

Субботник прошел на тропе здоровья в сквере Оружейника Драгунова в Ижевске Фото: Анастасия Захарова

— К уборке привлекли почти все управляющие компании района, жителей, волонтеров, дворников. Всего здесь собралось около 45 человек. Мы обязательно будем проводить субботники на всей территории Ленинского района, чтобы привести ее в порядок перед зимой. Весной в городе нанимали людей для очистки территорий, чтобы финансово поддержать тех, кто остался без работы во время пандемии коронавируса. Эта практика зарекомендовала себя хорошо, и мы продолжим ею пользоваться, — рассказал исполняющий обязанности главы Ленинского района Динар Шарисламов.

В «Парках Ижевска» уже придумывают мероприятия, которые пройдут в день открытия тропы. Точная дата пока неизвестна, но все работы по благоустройству завершат до конца сентября.

Длина трассы составила 1,5 км

— Дорожки уже отсыпали грунтом, сверху их покроют щепой. На тропе установили 57 фонарей. 23 сентября они начали работать. Лесопосадка большая, и в дальнейшем хотелось бы поставить больше фонарей на других просеках, — рассказала замдиректора по развитию «Парков Ижевска» Вероника Чуракова.

На благоустройство ушло около 3 млн рублей. Работы финансировали из нескольких источников: средства на выполнение наказов избирателей и деньги спонсоров.

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