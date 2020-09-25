Клиенты «Ростелекома» оценили преимущества услуги «Гарантия плюс»

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Павел Зенков, заместитель директора макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» – директор по работе с массовым сегментом:

«Из-за механических повреждений и перепадов напряжения любая техника легко может выйти из строя. Застраховать себя от последствий непредвиденных ситуаций поможет сервис “Гарантия плюс”. Услуга дает нашим клиентам возможность избежать дополнительных трат, если оборудование пришло в непригодность. При наступлении гарантийного случая абоненты компании легко могут заменить неисправное устройство на идентичное».

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Компания заменит приобретенные или взятые в аренду модемы, ТВ-приставки, видеокамеры, терминалы xPon и PLC-адаптеры, если они были повреждены по независящим от абонента причинам.

Застраховать оборудование стоимостью ниже 4000 рублей абоненты компании могут за 30 рублей в месяц и за 45 рублей в месяц – более дорогие устройства. У клиентов также есть возможность приобрести годовой абонемент со скидкой.

Такая же услуга «Гарантия плюс» будет доступна и новым абонентам компании.

Получить подробную информацию об услуге можно на сайте компании, в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома» и по бесплатному телефону 8 800 1000 800.