+100: новые случаи заболевания коронавирусом выявили в Удмуртии

ФОТО: Амир ЗАКИРОВ

100 новых случаев заболевания коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии. Об этом сообщает Оперштаб республики на официальной странице во ВКонтакте.

Диагноз подтвердился у 64 ижевчан 16 жителей Воткинска и 4 жителей Сарапула. По 3 случая зарегистрировано в Воткинском, Сарапульском и Шарканском районах, по 2 - в Глазовском и Завьяловском районах, по 1 случаю - в дебесском, Камбарском и Киясовском районах.

- 4 человека выздоровели, их выписали, - рассказали в Оперштабе. - 3 летальных случая. Мужчинам было 64, 65, 85 лет.

Всего на утро 27 сентября в регионе лабораторно подтвердили 5041 случай коронавирусной инфекции.

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