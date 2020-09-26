Более 200 тысяч жителей Удмуртии сделали прививки простив гриппа

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По состоянию на 25 сентября в Удмуртии привито от гриппа 214795 жителей, что составляет 14,3% совокупного населения региона. Об этом сообщает республиканское Управление Роспотребнадзора.

Всего за предэпидемический период 2020-2021 годов планируется привить 60% населения – это более 900 тыс. жителей, в том числе 252500 детей.

Напомним, особенностью этого эпидсезона будет одновременная циркуляция вирусов гриппа трех новых для России штаммов и коронавирусной инфекции.

Как отмечают специалисты Роспотребнадзора, анализ заболеваемости гриппом и ОРВИ в 2019-2020 годах показал, что в отличие от не привитых привитые против гриппа граждане болеют вирусными респираторными заболеваниями во много раз реже и без серьезных осложнений.

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