Житель Удмуртии предстанет перед судом за убийство сожительницы

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63-летний житель Камбарского района Удмуртии предстанет перед судом за умышленное причинение сожительнице тяжкого вреда здоровью, повлекшим за собой ее смерть. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления следственного комитета России.

- Накануне случившегося мужчина и женщина на протяжении двух недель употребляли спиртные напитки, при этом между ними происходили конфликты, в ходе которых подозреваемый неоднократно наносил сожительнице побои. 30 июля текущего года женщина скончалась. Причиной ее смерти явилась черепно-мозговая травма, - рассказали в ведомстве.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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