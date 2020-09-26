У жителя Удмуртии изъяли почти 3,5 кг наркотиков

Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

Почти 3,5 кг растительного наркотического средства было изъято у жителя Удмуртии, об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

31-летний ранее судимый житель села Шаркан выращивал в теплице на своем участке растительное сырье, из которого впоследствии изготавливался наркотик. Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков при силовой поддержке бойцов отряда особого назначения задержали мужчину и провели в его жилище обыск. Кроме непереработанных растений массой более 1,5 кг они обнаружили почти 2 кг подготовленного к продаже запрещенного вещества.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания, против него возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком от 10 до 20 лет.

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