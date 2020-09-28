Погода в Ижевске на 28 сентября: ясно и до +20°С

Доброе утро, любимый город! Надеемся, что ваша рабочая неделя начнется без сложностей. Заваривайте кофе и смотрите наш прогноз погоды в Ижевске.

Сегодня, в понедельник, синоптики Удмуртского гидрометцентра обещают нам теплую погоду. Днем температура достигнет +18°С…+20°С. Будет ясно с небольшой облачностью. Переменный ветер подует со скоростью от 0 до 5 м/с.

Удмуртский гидромет также предупредил и о заморозках на почве. Они составят -2°С.

Прогноз Яндекс Погоды такой же приятный. Днем и ночью будет ясно, температура поднимется до +17°C…+20°C. Максимальная скорость западного ветра – 2,1 м/с.

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