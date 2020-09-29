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Более 6 тысяч деревьев посадили в выходные в Удмуртии

50 активистов поучаствовали в акции «Посади лес»
Мария Шилова
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Фото: предоставлены координатором программы

Фото: предоставлены координатором программы

26 сентября близ деревни Романово Воткинского района активисты посадили 3500 елей и 3000 сосен.

Ранее почва пострадала от засухи. Специалисты перед посадкой подготовили землю, вспахав трактором. А уже в субботу 50 волонтеров прибыли на место, где в будущем появится густой лес. Также активисты посадили деревья на соседней территории, где ранее уже высаживали сосны и ели - приживаемость саженцев не стопроцентная, поэтому каждый год команда подсаживает «сеянцы».

Специалисты выбирают места, где почва пострадала от засухи, короеда, пожара или после санитарной вырубки. Посадки согласовываются с лесными хозяйствами.

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