Более 6 тысяч деревьев посадили в выходные в Удмуртии

Фото: предоставлены координатором программы

26 сентября близ деревни Романово Воткинского района активисты посадили 3500 елей и 3000 сосен.

Ранее почва пострадала от засухи. Специалисты перед посадкой подготовили землю, вспахав трактором. А уже в субботу 50 волонтеров прибыли на место, где в будущем появится густой лес. Также активисты посадили деревья на соседней территории, где ранее уже высаживали сосны и ели - приживаемость саженцев не стопроцентная, поэтому каждый год команда подсаживает «сеянцы».

Специалисты выбирают места, где почва пострадала от засухи, короеда, пожара или после санитарной вырубки. Посадки согласовываются с лесными хозяйствами.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Ижевчанка стала музой итальянского скульптора

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.