Ижевчанка стала музой итальянского скульптора

Фото: предоставлены собеседником

Если вы когда-нибудь окажетесь в Палермо, Сицилия, обязательно загляните в парк delle Femmine Isola (Город женщин). Там установлена скульптура женщины, которая сидит на чемодане и кормит грудью ребенка. По легенде, осужденных турчанок отправили в открытое море в лодке. Судно прибило к берегам острова и девушки решили не возвращаться на родину, а начать на Сицилии новую жизнь. Фигура входит в число лучших достопримечательностей коммуны – и создана она по образу ижевчанки.

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Девушку, ставшую прототипом для статуи, зовут Анастасия Невская. В прошлом она училась на культуролога – еще в студенческие годы Насте прививали любовь к итальянскому искусству. 10 лет назад она познакомилась с итальянем Розарио Вулло. Мужчина работал скульптором. Завязалась переписка. А через пару лет, когда Анастасия отправилась в Италию, состоялась и личная встреча.

Несмотря на трудности в общении и языковой барьер, Анастасия и Розарио подружились – мужчина даже предложил ижевчанке помочь ему с проектом и стать его моделью. Настя согласилась.

— Я даже не задавалась вопросом, почему именно мне предложил. Для итальянца все женщины красавицы, поэтому я от него всегда слышала массу комплиментов, - рассказывает девушка.

Скульптор работал с моделью дистанционно Фото: предоставлены собеседником

Работа проходила дистанционно – Настя была в России, а скульптор – в Италии. Весной 2018-го он отправил ей карандашные эскизы и попросил сделать много фотографий со всех ракурсов в той же позе. Обсуждения шли долго: у девушки были уточняющие вопросы, мастер просил дополнительные снимки деталей, но критичных правок не было. Собрав фото, Розарио приступил к работе. Изредка он скидывал Насте фото, показывая, как продвигается работа. Скульптура была готова осенью 2018 года.

По легенде, турецкие женщины-эмигрантки именно на Сицилии начали новую жизнь после изгнания Фото: предоставлены собеседником

Спустя какое-то время девушка посетила этот парк и своими глазами увидела скульптуру.

- Что она не настолько похожа, чтобы это была прямо я-я, скорее, какие-то анатомические моменты. А лицо не совсем мое, - поделилась впечатлениями от увиденного девушка. - Но для меня все равно огромное счастье - стать частью произведения искусство.

Скульптура входит в ТОП-5 лучших достопримечательностей коммуны Фото: предоставлены собеседником

Кстати, сотрудничество Анастасии и итальянского скульптора на этом не закончилось. Настю можно назвать его музой – мужчина уже предложил ей принять участие в его новом фотопроекте в роли модели. И девушка, конечно, согласилась.

* Изолла де Фемин

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