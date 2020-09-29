В убийстве своего брата подозревается житель Удмуртии

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В ночь с 25 на 26 сентября в Ижевске подозреваемый убил своего сводного 34-летнего брата. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Удмуртии.

38-летний подозреваемый и его 34-летний сводный брат сильно выпивали. Когда алкоголь закончился, мужчины не смогли решить, кто пойдет за добавкой в магазин. В итоге старший брат побил младшего. Из-за нанесенных травм мужчина скончался на месте. Спустя сутки, 27 сентября, тело погибшего обнаружил общий друг братьев, который и сообщил о случившемся в правоохранительные органы.

Правоохранительные органы осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и очевидцев. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

- Подозреваемый задержан, в настоящее время следователем готовятся материалы для предъявления ему обвинения и обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

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