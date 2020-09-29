Карта распространения коронавируса на 29 сентября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Фото: Амир Закиров
Во вторник, 29 сентября, в Удмуртии зафиксировали 109 случаев коронавируса. Выздоровели 33 пациента, летальных случаев нет. Всего заболели 5 253 пациента, вылечились 3 677, умерли 93.
Рассказываем, сколько человек заболели по районам Удмуртии:
Ижевск - 2596
Воткинск - 161
Сарапул - 155
Можга - 361
Глазов - 192
Алнашский район - 170
Балезинский район - 84
Вавожский район - 57
Воткинский район - 59
Глазовский район - 41
Граховский район - 35
Дебесский район - 24
Завьяловский район - 378
Игринский район - 87
Камбарский район - 22
Каракулинский район - 20
Кезский район - 57
Кизнерский район - 54
Киясовский район - 41
Красногорский район - 59
Малопургинский район - 149
Можгинский район - 92
Сарапульский район - 60
Селтинский район - 31
Сюмсинский район - 21
Увинский район - 61
Шарканский район - 54
Юкаменский район - 21
Якшур-Бодьинский район - 48
Ярский район - 33
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