Карта распространения коронавируса на 29 сентября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Фото: Амир Закиров

Во вторник, 29 сентября, в Удмуртии зафиксировали 109 случаев коронавируса. Выздоровели 33 пациента, летальных случаев нет. Всего заболели 5 253 пациента, вылечились 3 677, умерли 93.

Рассказываем, сколько человек заболели по районам Удмуртии:

Ижевск - 2596

Воткинск - 161

Сарапул - 155

Можга - 361

Глазов - 192

Алнашский район - 170

Балезинский район - 84

Вавожский район - 57

Воткинский район - 59

Глазовский район - 41

Граховский район - 35

Дебесский район - 24

Завьяловский район - 378

Игринский район - 87

Камбарский район - 22

Каракулинский район - 20

Кезский район - 57

Кизнерский район - 54

Киясовский район - 41

Красногорский район - 59

Малопургинский район - 149

Можгинский район - 92

Сарапульский район - 60

Селтинский район - 31

Сюмсинский район - 21

Увинский район - 61

Шарканский район - 54

Юкаменский район - 21

Якшур-Бодьинский район - 48

Ярский район - 33

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