109 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Удмуртии

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29 сентября ещё 109 случаев заражения коронавирусной инфекцией подтвердили в Удмуртии. Об этом сообщает Оперштаб республики в социальных сетях.

Выздоровели 33 человека, летальных случаев нет.

Среди заболевших - 50 жителей Ижевска, 12 человек из Глазова, 10 жителей Воткинска, 6 жителей Красногорского района, по 5 случаев в Можге, Шарканском и Игринском районах. Также 4 жителя Кезского района, 3 жителя Балезинского района, по два случая в Малопургинском, Якшур-Бодьинском и Ярском районах, по одному случаю - в Можгинском, Воткинском и Завьяловском районах.

За все время пандемии в лабораториях Удмуртии провели 370 613 исследований на коронавирусную инфекцию. Из них за последние сутки - 2 096.

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