Коронавирус в Ижевске, последние новости на 29 сентября

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На 29 сентября в Удмуртии зарегистрировали 109 новых случаев коронавируса. 33 человека выздоровели. Летальных исходов нет.

Всего по состоянию на 29 сентября в Удмуртии заболели 5 253 пациента, вылечились 3 677, умерли 93.

Карту распространения коронавируса можно посмотреть по ссылке.

В России

В России за 28 сентября выявлено 8 232 случаев коронавируса. Выздоровели за сутки 6 479 пациента, скончался 160. Всего по стране зафиксировано 1 167 805 случая COVID-19, справились с болезнью 952 399 человек, 20 545 умерли.

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