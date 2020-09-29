253 предостережения вынесла прокуратура Удмуртии школам из-за поборов

Фото: архив КП

В связи с незаконным сбором средств, прокуратура Удмуртии вынесла 253 предостережения школам. Родителей обязали сдавать деньги на рабочие тетради. Об этом сообщила пресс-служба Российского агентства правовой и судебной информации.

— К Уполномоченному при Президенте России по правам ребенка Анне Кузнецовой обратились родители школьников Удмуртии с жалобой на нарушение прав детей на бесплатное образование, — сообщает пресс-служба детского омбудсмена России.

Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка попросила правоохранительные органы республики проверить данные факты. Прокуратура выступила с объяснениями, что в школах рабочие тетради, на которые родители сдавали деньги, не входили в перечень обязательной учебной литературы.

Причиной таких поборов является недостаточная разъяснительная работа. Сбор денег с родителей на покупку рабочих тетрадей является нарушением закона (статей 3, 5, 18, 35 ФЗ «Об образовании»; статьи 1 ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Памятник умершим от ран во время ВОВ отреставрируют в Удмуртии

Фотофакт: перелет журавлей в теплые края удалось заснять в Удмуртии