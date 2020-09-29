Памятник умершим от ран во время ВОВ отреставрируют в Удмуртии

Фото: glazovlife.ru

Памятник воинам, которые погибли от ран в госпитале во время Великой отечественной войны, отремонтируют в Глазове. Из республиканского бюджета было выделено на реставрацию три миллиона рублей.

Монумент находится на старом городском кладбище. Его установили в 1965 году, а в мае 1984 оформили территорию вокруг. С 1984 по 2010 год памятник не реставрировали. Летом 2010 года на оказание услуг по реставрации был заключен контракт

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Смертельная ревность: мужчину подозревают в смерти сожительницы от побоев в Удмуртии

Подростка из Ижевска в неадекватном состоянии забрала скорая в соседнем регионе