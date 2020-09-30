Погода в Ижевске на 30 сентября: тепло и солнечно

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Доброе утро, Ижевск! Бабье лето не торопится уходить из Ижевска. И это прекрасно! Сегодня синоптики прогнозируют теплый и солнечный день. Правда, днем может быть немного облачно.

По данным Удмуртского Гидрометцентра, днем будет +18…+20 градусов, ночью +2…+4градуса. Местами ночью возможны заморозки на почве до -3 градусов.

По данным сервиса Яндекс погода днем будет +16…+19 градусов, ночью +5…+7 градусов.

Желаем вам отличного дня!

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