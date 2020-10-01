С 1 октября изменился режим работы Зоопарка Удмуртии

Фото: vk.com/club_udm_zoo

С 1 октября время работы Зоопарка Удмуртии сокращается, об этом сообщает официальная группа учреждения «ВКонтакте».

В связи с тем, что световой день укорачивается, зоопарк будет закрываться раньше. Теперь его обитатели ждут гостей с 09:00 до 18:00, кассы завершают работу в 17:00.

Также до 17:00 будет работать павильон «Страна обезьян».

Администрация зоопарка напоминает, что при прогулке по территории необходимо надевать маску и соблюдать индивидуальную дистанцию.

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