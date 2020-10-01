10 медработников Удмуртии сделали прививку от коронавируса

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1 октября вакцина против коронавируса был введен шести добровольцам в Удмуртии, об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Пятеро привившихся граждан – врачи, работающие в «красных зонах» COVID-центров. Шестым добровольцем стал замминистра здравоохранения Удмуртии Никита Свирин, который также регулярно посещает стационары и взаимодействует как с их персоналом, так и с пациентами.

Всего на сегодняшний день вакцину получили 10 человек, все они добровольно выразили желание привиться.

Отметим, что вакцина состоит из двух компонентов. Добровольцам пока был введен только первый, в случае отсутствия осложнений второй введут через 21 день.

- У нас сейчас начинается вакцинация новой вакциной, опыта по которой еще очень мало в Российской Федерации. Три сотрудника, которые первые привились от коронавирусной инфекции, рассказывали о гриппоподобных реакциях на первые-вторые сутки, сейчас они живут обычной жизни, работают, все хорошо. Мне сегодня поставили прививку, это обычный укол в плечо. А организм вырабатывает иммунитет, учится, реагируя на небольшую дозу новой для него инфекции. Мы обязаны на своем опыте показать людям, что это такое, что это безопасно для них, - поделился впечатлениями Никита Свирин.

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