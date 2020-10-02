Утвердили обвинительное заключение по факту взрыва в одном из домов Удмуртии

Во время пожара в Игре вводили режим ЧС. Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Обвинительное заключение по факту взрыва в доме в Игре утвердили. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Напомним, пожар произошел 8 марта. В поселке загорелся двухэтажный дом. В огне погибли три человека, в том числе один ребенок. Девять человек получили травмы.

По версии обвинения, пожар произошел из-за взрыва газа. Обвиняемый житель дома самостоятельно подключил газовый котел в ночь с 7 на 8 марта. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Газ проник в квартиру обвиняемого и в жилье этажом выше. В результате в доме образовалась опасная газовоздушная смесь, которая и привела к трагедии. Сам обвиняемый получил травмы и ожоги, которые причинили его здоровью тяжкий вред. Жильцам дома причинен ущерб на сумму 14 миллионов рублей.

Мужчину обвиняют по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества по неосторожности в крупном размере). Ему грозит до четырех лет лишения свободы. Дело направлено в Игринский районный суд.

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