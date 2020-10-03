Почти 100% работников Удмуртии против употребления алкоголя на работе

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Сайт по поиску работы предоставил интересную статистику. Опрошенные отвечали на вопрос, как они относят к употреблению спиртных напитков в рабочее время. Исследование не обошло стороной и Удмуртию. Оно приурочено к Всемирному дню трезвости и борьбы с алкоголизмом, который отмечают 3 октября.

94% жителей Удмуртии ответили, что к такой практике они относят негативно. Остальным подобные мероприятия неинтересны. Удалёнка только положительно сказалась на алкогольных пристрастиях жителей — 23% признались, что пить спиртные напитки стали намного меньше. И всего 8% пьют алкоголь чаще.

Больше половины опрошенных иногда употребляют алкоголь — 57%, а 40% — не пьют совсем. Оставшиеся ответить на вопрос затрудняются.

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