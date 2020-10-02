Чем грозит маленьким ижевчанам воспитание в дисфункциональных семьях?

Психолог общественного движения Ижевска «За здоровое поколение» Виктория Шишкина Фото: Амир Закиров

2 октября на радио «Комсомольская правда — Ижевск» (107.6 FM, 12+) обсуждали последствия воспитания детей в дисфункциональных семьях. Другими словами, на радио говорили о семьях, в которые пришла наркомания или алкоголизм.

— 50% влияния выздоровления в семье зависит от его близких и родственников. Они могут своими действиями помочь выздоравливанию, — рассказала в прямом эфире психолог движения «За здоровое поколение» Виктория Шишкина.

Полностью прослушать эфир можно по ссылке.

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