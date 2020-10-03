Новое оборудование появится в музыкальных школах Удмуртии

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В шести детских школах искусств до конца 2020 года появится новое музыкальное оборудование. Также новый инвентарь получит музыкальный колледж. Об этом сообщил министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев.

Общая сумма, которую выделили на закупку, составляет 46,6 млн рублей. Дополнительно оборудуют виртуальный зал на 1,2 млн рублей.

В школах искусств появится оборудование для начинающий свой путь в искусстве, новые рояли и фортепиано, мольберты, пройдет ремонт концертных и репетиционных залов.

Следующее обновление планируется в 2022 году в семи школах искусств Удмуртии.

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