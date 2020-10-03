Дополнительные камеры видеонаблюдения установят на Центральной площади в Ижевске

Фото: Амир Закиров

14 новых камер видеонаблюдения дополнительно установят на Центральной площади Ижевска. Они появятся на территории, где сейчас идет благоустройство. Об этом сообщили в администрации города.

Территория между кинотеатрами «Россия» и «Ижсталь» (от ул. Вадима Сивкова до ул. Карла Маркса) теперь будет находиться под онлайн-наблюдением. Новые камеры смогут распознавать объекты дальностью до 30 метров.

Восемь камер на площади уже установлено - именно они помогли вычислить недавних вандалов, которые вырвали кустарники и сломали скамейки.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Вандалы напали на Центральную площадь в Ижевске

Почти 100% работников Удмуртии против употребления алкоголя на работе