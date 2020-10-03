Суровые женщины Удмуртии: жительница республики ударила судебного пристава сумкой по лицу

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Жительницу Камбарки осудили за применение насилия в отношении представителя власти. Приговор вступил в силу. Об этом сообщает пресс-служба Камбарского районного суда.

Суд установил, что в июля 2020 года женщина пыталась пробраться на закрытую территорию внутреннего двора суда. Она хотела встретиться со своим осужденным племянником, которому изменили меру наказания с условного на реальное лишение свободы. Женщина застряла под воротами около парковки, где стоял конвойный автомобиль.

Увидев произошедшее по камерам видеонаблюдения, во двор вышел судебный пристав. Он помог женщине и попросил её покинуть территорию. Но вместо благодарности она ударила его сумкой по лицу и начала уже замахиваться во второй раз. Во время этого она выкрикивала в адрес пристава угрозы убийством.

— С учетом смягчающих наказание обстоятельств (наличие несовершеннолетнего ребенка и малолетнего ребенка у виновной; полное признание вины; активное способствование в расследование преступления) и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, назначено наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей, — говорится в сообщении пресс-службы.

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