Мошенники похитили у пенсионерки более миллиона рублей в Удмуртии

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67-летняя жительница Якшур-Бодьинского района стала жертвой мошенников. Она перевела им 1 миллион 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Пожилой женщине позвонили и представились сотрудниками банка. Ей сообщили, что некие злоумышленники пытаются получить доступ к её банковскому счету. Пенсионерку убедили — для того, чтобы обезопасить денежные сбережения их необходимо перевести на другой счет и только через определенный банкомат, который находится в другом городе. Приехав в Ижевск, пенсионерка сняла крупную сумму — 1 миллион 100 тысяч рублей и под диктовку звонившей перевела их на счет мошенников.

Услышав историю, дочь потерпевшей сразу поняла, что её мама стала жертвой мошенников и убедила её обратиться в правоохранительные органы.

Следователи завели уголовное дело по статье ч.4 ст.159 УК РФ – «мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

— МВД по Удмуртской Республике обращается к гражданам: ваши сбережения остаются в безопасности до тех пор, пока вы не начали действовать под диктовку неизвестных. Помните и еще об одном правиле финансовой безопасности: ваш банковский счет остается безопасным, пока его реквизиты известны только вам, — говорится в сообщении пресс-службы.

В случае совершения в отношении вас преступления обратитесь в полицию. Телефон прежний – 02 (со всех мобильных – 102).

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