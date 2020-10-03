Кафе в Удмуртии закрыли из-за несоблюдения противоэпидемических правил

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Кафе «Портер» в Глазове, которое находится по адресу ул. Электрозаводская, 1, временно закрыли. Сотрудники и руководство не соблюдали обязательные требования санитарного законодательства и противокоронавирусного распоряжения главы Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

Сотрудники ведомства вместе с полицией провели рейд в заведение. Выяснилось, что в кафе работают без прохождения медосмотра и им не измеряют температуру. Также установили, что дезинфицирующие средства, которые стоят в помещение, не имеют маркировки.

По данным фактам составлен протокол об административном правонарушении. Материалы направлены в суд, а работа кафе приостановлена.

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