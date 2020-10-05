Благоустройство парка «Березовая роща» началось в Удмуртии

Фото: pixabay.com

Парк «Березовая роща» в селе Завьялово Удмуртии начали благоустраивать. В этом году на территории появятся сцена и новые тротуары. Об этом сообщил глава Завьяловского района Константин Русинов на своей странице в социальных сетях.

В парке установят сцену, обустроят новую детскую площадку и сделают тротуары. На работы выделено 13,2 млн рублей.

Благоустройство продолжится и в следующие годы. В 2021 году планируется строительство хоккейной площадки и площадки для пляжного волейбола. Также на территории парка могут появиться детское кафе, веревочный парк и спортивный центр.

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