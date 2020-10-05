Лабораторные животные погибли от снюсов в Удмуртии

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В Ижевске скончались лабораторные животные, на которых тестировали снюсы. Вещество изъяли из магазинов города. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Удмуртии.

Смеси изъяли во время проверки из магазинов по адресу ул. Т. Барамзиной, 74а, Пушкинская, 157 и Орджоникидзе, 16. В лаборатории во время проверки выяснили, что в составе смеси содержание никотина превышает норму. Также в составе обнаружен свинец, который является чрезвычайно опасным соединением.

Снюсы ввели в желудок лабораторным животным и на слизистую. Это вызвало их гибель.

- Продукция представляет угрозу для здоровья граждан из-за отчетливого токсического воздействия на центральную нервную систему, - говорится в сообщении пресс-службы.

Индивидуальному предпринимателю суд назначил штраф в размере 30 000 рублей, а опасные для здоровья вещества постановил уничтожить.

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