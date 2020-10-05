Подозреваемого в избиении мужчины задержали в Удмуртии

Фото: freepik.com

48-летнего ранее судимого жителя Удмуртии задержали в подозрении на умышленное причинение тяжкого вреда соседу. Потерпевший скончался спустя четыре дня в больнице. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Удмуртии.

В ходе следствия выяснили, что 29 сентября подозреваемый и его сосед, 85-летний мужчина, выпивали в квартире потерпевшего. Поссорившись, ранее судимый мужчина несколько раз руками ударил соседа, пнул и ушел домой. Избитого мужчину обнаружила соседка спустя четыре дня - 2 октября. Женщина вызвала скорую, но мужчину спасти не удалось. Он скончался в больнице.

Подозреваемый уже был ранее судим за насилие по отношению к правоохранительным органам.

Уголовное дело расследуется. Уже осмотрено место происшествия, опросили очевидцев и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Подозреваемый задержан. За подобное преступление законом предусматривается наказание до 15 лет лишения свободы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Лабораторные животные погибли от снюсов в Удмуртии

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.