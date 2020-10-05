Центр консультаций для амбулаторных больных начнет работу в Удмуртии

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Сегодня, 5 октября, начнет работу консультативный центр для амбулаторных больных. Специалисты будут обслуживать пациентов по телефону. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов во время аппаратного совещания с региональными министрами, членами президиума Госсовета республики, руководителями территориальных отделений федеральных органов власти и органов местного самоуправления.

Консультативный центр поможет снизить поток пациентов в больницах Удмуртии. Специалисты будут проводить консультации по определенному чек-листу симптомов. Чтобы больные не посещали учреждения здравоохранения, по телефону они смогут получить рекомендации в лечени.

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