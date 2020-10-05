Вора продуктов задержали в Ижевске с поличным

Фото: архив КП

44-летний ижевчанин был задержан сотрудниками правоохранительных органов при попытке вынести из магазина шоколад. За час до этого он украл несколько упаковок сыра и сливочного масла. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.

Два уголовных дела завели на ранее судимого 44-летнего жители Ижевска. Мужчина вынес в рюкзаке из супермаркета сыр и сливочное масло. Общая стоимость похищенного составила 30 000 рублей. По словам задержанного, неоплаченные товары он тут же продал прохожим.

Спустя час мужчина вернулся и набрал шоколада. На выходе его задержали сотрудники магазина. Позже ижевчанин был передан приехавшим на место преступления сотрудникам Росгвардии.

Всё содеянное подтверждается записями с видеокамер, которые установлены в супермаркете.

- Отделом дознания УМВД России по г. Ижевску возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 158, ч.3 ст. 30 ч.1 ст. 158 УК РФ (Кража и Покушение на кражу). Решается вопрос о соединении уголовных дел в одно производство. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - говорится в сообщении пресс-службы.

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