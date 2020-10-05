Переходившую дорогу пенсионерку насмерть сбили в Ижевске

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

В воскресенье, 4 октября, 35-летний водитель сбил насмерть пожилую женщину. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Как говорится в сообщении, 4 октября около 18:40 35-летний водитель автомобиля наехал на женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. На вид женщине около 70-80 лет, личность пешехода пока не установлена. Она скончалась на месте происшествия.

Авария произошла по адресу ул. Удмуртская, 304 (напротив ТЦ «Аврора-Парк»). Сотрудниками правоохранительных органов ведется расследование, детали случившегося выясняются.

Госавтоинспекция напоминает, что переходить дорогу необходимо в зоне пешеходного перехода, а при его отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин.

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