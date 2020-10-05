Мужчина угрожал ножом сотрудникам микрофинансовой организации в Удмуртии

Фото: скриншот видео пресс-службы МВД по Удмуртии

30-летний ранее судимый ижевчанин угрожал ножом сотрудникам микрофинансовой организации и требовал передать ему деньги. В итоге он похитил 16 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В самый разгар дня мужчина в медицинской маске зашел в отделение микрофинансовой организации по адресу ул. Школьная. Он начал угрожать ножом сотрудникам и требовать, чтобы ему передали деньги. В итоге он забрал 16 тысяч рублей и скрылся.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия и сняли пото-жировые следы, оставленные преступником. Проведенная экспертиза ДНК помогла установить личность преступника. Им оказался 30-летний ранее судимый за грабеж житель Ижевска.

Подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания.

По фактам совершенного преступления возбуждено уголовное дело. Закон предусматривает лишение свободы до 10 лет.

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