Пять лет колонии за обман клиентов получила директор турагентства в Ижевске

Фото: архив КП

Генеральному директору туристического агентства ООО «Амазония Тревел» вынесли приговор за обман клиентов. За непредоставление услуг она получила наказание в виде пяти лет исправительной колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Суд выяснил, что в период с 2016 по 2018 год женщина продавала туристические поездки и получала за это деньги. Однако обязанностей своих она не выполняла - обвиняемая тратила полученные от клиентов суммы на личные нужды.

Общая сумма ущерба составила более 1,5 млн рублей. За время следствия женщина частично его возместила. Пострадало от рук мошенницы 19 человек.

Суд приговорил директора к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Мужчина угрожал ножом сотрудникам микрофинансовой организации в Удмуртии

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.